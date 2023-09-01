Jaguar'dan elektrikli atağı: 450 beygir, 764 kilometre menzil!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:34

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:34

Jaguar'ın planlanan elektrikli GT, SUV ve sedan modeli için ayrıntılar netleşmeye başladı. Autocar'ın bildirdiğine göre Jaguar'ın üç yeni modelinde fiyat, beygit gücü ve menzil netleşti.

Jaguar'ın Şubat 2021'de 2025'ten itibaren tamamen elektrikli bir marka haline geleceği duyurulmuştu. Bu doğrultuda gelen modeller içinde Jaguar'ın dört kapılı GT'si, yeni elektrikli üçlünün ilk modeli olarak 2024 yılı sonunda tanıtılacak ve 2025 yılında satışa sunulacak. Diğer iki elektrikli otomobil ise en az bir yıl arayla bunu takip edecek. Jaguar'ın elektrikli SUV'unun yaklaşık Bentley Bentayga boyutlarında olması ve yeni e-sedanın Mercedes EQS ile rekabet edecek niteliklerde olacağı ifade ediliyor.

I-PACE TARİH OLUYOR!

Kısa süre önce Jaguar'ın mevcut tek elektrikli modeli I-Pace'i 2025 yılında aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı açıklandı. Bu açıklama ile I-Pace'in yerini alacak modeller de öğrenilmiş oldu.

JLR'nin şimdiki patronu Adrian Mardell geçtiğimiz günlerde Autocar'a yaptığı açıklamada, mevcut tüm Jaguar modellerinin 2025 yılına kadar satıştan çekilmesi gerekeceğini çünkü artık haleflerine benzemeyeceklerini söyledi. Açıklamasında şu ifadeleri dikkat çekti:

"Yeni JEA platformumuzu piyasaya sürdüğümüzde, bugünden itibaren Jaguar'daki değişim çok dramatik olacak. Daha eski görünümlü ve daha yeni görünümlü otomobiller istemiyoruz."

Yeni modellerin tasarımına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar tarafından kullanılana benzer bir arka cam bulunmayacağı ve sıçrayan Jaguar ambleminin yerini ''Porsche'' modellerindekine benzer bir yazı alacağı iddia edildi.

ELEKTRİKLİ JAGUAR MOTOR GÜCÜ

Elektrikli Jaguar modellerinin 450 beygir gücünde (336 kwh) olması bekleniyor. Ayrıca çıkacak tüm modellerin de 4 çeker olacağı iddia edilenler arasında.

ELEKTRİKLİ JAGUAR MENZİLİ

Elektrikli Jaguar modellerinin 620 kilometreden 764 kilometreye kadar menzile sahip olması ve yüzde 10'dan yüzde 80'e 13 dakikada şarj olabileceği ifade ediliyor.

ELEKTRİKLİ JAGUAR FİYATLARI

Elektrikli Jaguar modellerinin 116 bin Euro ile 145 bin Euro arasında Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.