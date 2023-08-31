Kapış kapış satılan Chery modelinin elektrikli versiyonu geliyor

Chery’nin OMODA alt markası, OMODA 5 modeliyle Ocak-Temmuz 2023 döneminde 86 bin 556 adet ihracat yapmayı başardı. Elektrikli OMODA 5 EV'nin ne zaman geleceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:36
Kapış kapış satılan Chery modelinin elektrikli versiyonu geliyor
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Chery’nin OMODA alt markası, OMODA 5 modeliyle satış ve ihracat rakamlarında yeni bir başarıya ulaştı. Temmuz 2023’te aylık yüzde 10,73’lük artışla 15 bin 735 ihracat satışı gerçekleştirilen OMODA 5, Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki kümülatif ihracatında 86 bin 556 adedi geride bırakarak şimdilik 14 farklı pazarda SUV trendinde başarıyı yakaladı. 

Mart 2023’ün son haftasında Türkiye lansmanı yapılan ve ilk partisi teslim edilmeye başlanan Chery OMODA, 16 Temmuz’da İtalya, 31 Temmuz’da da İspanya’daki müşterileriyle buluştu. 

SIRADA OMODA EV VAR!

OMODA’nın hızlı küreselleşmesinde OMODA 5 çok önemli bir rol üstleniyor. OMODA, yakın bir tarihte küresel kullanıcılara daha fazla sürpriz yapmaya hazırlanıyor. OMODA 5 yakın zamanda yüzde 100 elektrikli OMODA 5 EV modeliyle seçenek sayısını da artıracak. 

OMODA 5 EV NE ZAMAN ÇIKACAK?

OMODA 5 EV’nin, 2023’ün son çeyreğinde dünya genelinde pazara sunulması bekleniyor.


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