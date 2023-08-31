Renault'dan 1'i elektrikli 4 model geliyor: Rafale, Kangoo...

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:50

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:50

Renault, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül'e kadar gerçekleşecek olan Münih'teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.

RENAULT RAFALE

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, fuarda Yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay panaromik cam tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

RENAULT GRAND KANGOO

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50'de fuarda düzenlediği basın toplantısı başlayacak. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

RENAULT ESCAPE

Münih Odeonsplatz'ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda, yeni Scenic E-Tech Elektrikli, yeni Rafale, yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.

RENAULT SCENIC E-TECH