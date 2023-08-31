Renault'dan 1'i elektrikli 4 model geliyor: Rafale, Kangoo...
Renault IAA Mobility 2023'de yerini alacak. Yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak. Yeni Rafale E-Tech Hybrid, yeni Grand Kangoo ve yeni Escape de fuarda sergilenecek.
Renault, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül'e kadar gerçekleşecek olan Münih'teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.
RENAULT RAFALE
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, fuarda Yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay panaromik cam tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.
RENAULT GRAND KANGOO
Renault’nun 4 Eylül saat 10.50'de fuarda düzenlediği basın toplantısı başlayacak. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.
RENAULT ESCAPE
Münih Odeonsplatz'ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda, yeni Scenic E-Tech Elektrikli, yeni Rafale, yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.
RENAULT SCENIC E-TECH
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