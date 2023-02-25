Jamie Dimon: 'Fed enflasyonun kontrolünü biraz kaybetti'

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının yüzde 6'ya ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:00
Jamie Dimon: 'Fed enflasyonun kontrolünü biraz kaybetti'
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CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Fed Başkanı Powell'a saygım büyük, ancak enflasyon konusunda kontrolü biraz kaybettik. Fed muhtemelen faiz artırımlarını yüzde 5'in biraz üzerinde durduracak, ancak faizin daha yukarı gitmesi de gerekebilir" diye konuşan Dimon, "Faiz oranlarının konuşmakta olduğumuz yüzde 5'in biraz üzerindeki seviyelerden daha yukarı gitmesinin gerekebileceğinde kuşkulanıyorum. Faiz yüzde 6'ya ulaşabilir" dedi.

Dimon, kendisinin faiz oranrlarının uzun bir süre için yüksek kalmaya devam etkmesini "olası" gördüğünü, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını da belirtti.

Fed politika faizi hali hazırda yüzde 4,50-4,75 seviyesinde. Piyasa faiz oranının maksimum 5,25-5,50 seviyesine kadar çıkabileceğini fiyatlamakta.


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