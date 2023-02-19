Hentbol Federasyonu depremzedelere psikososyal destek için "hentbolcu gönüllüler" arıyor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 13:01

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 13:01

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara moral vermek ve psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla 6 günlük dönemler için "hentbolcu gönüllüler" arıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, afetzedeler için THF-Kızılay gönüllüsü olarak yemek dağıtımı, bakım ve benzeri görevlerin yanında, çadırlarda kalan vatandaşlara moral vermek, psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler, sportif aktiviteler gibi konularda gönüllü hizmeti verileceği belirtildi.

Bu bağlamda federasyonun hakem, sporcu, antrenör ve gözlemcilerinden gönüllü ekibinin oluşturulmasının istendiği belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili isteği olan gönüllülerimizin '[email protected]' veya '[email protected]' mail adreslerine veya A klasman gözlemcimiz ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik'e doğrudan '0506 358 2781' numaralı telefona sms veya whatsapp üzerinden mesaj atarak ulaşmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.