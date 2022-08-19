Japon MUFG Bank'tan dolar/TL'de korkutan tahmin
Japon MUFG Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından yaptığı değerlendirmede dolar/TL kurunun gelecek yılın ilk çeyreğinde 20 seviyesini göreceğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrası yabancı kurumların Türk Lirasına ilişkin analizleri de gelmeye başladı.
Bloomberg HT'de yar alan habere göre, bu analizlerden birini Japon MUFG Bank yayımladı.
"GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE..."
Bankanın ekonomistleri gelecek yılın ilk çeyreğinde Dolar/TL 'nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.
Bankanın ekonomistleri faiz indirim kararı sonrasında dolar/TL'deki görece sınırlı hareketin, TCMB'nin politika faizinin mevcut seviyesinin yeterli olduğu yönündeki mesajla ilgili olduğunu belirtti.
DOLAR/TL, 18 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) dün beklenmedik 100 baz puan faiz indirimi ardından bir süredir işlem gördüğü 18 seviyesinin üzerine çıktı.
Banka faiz için "yeterli" tanımlamasıyla politika faizinin önümüzdeki dönemde sabit tutulacağı bunun bir indirim döngüsü başlangıcı olmadığı mesajı verdi.
Birçok yabancı ekonomist TCMB'nin adımlarını anlamlandıramadıklarını; indirimin daha yüksek enflasyon ve TL'de değer kaybı olarak yansıyacağını, bu nedenle anlamlı bir faydasının görülemeyeceğini söyledi.
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