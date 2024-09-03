Japon para biriktirme yöntemi Kakeibo nedir? Bu yöntemle nasıl binlerce lira tasarruf edilir?

Bugünkü duygusal durumum (modum) nedir? Sakin mi yoksa stresli miyim? Kutlama mı yapıyorum? Yoksa kendimi kötü mü hissediyorum?

Son soru: Bu ürünü satın almak bana nasıl hissetirecek? Mutlu mu? Heyecanlı mı? Kayıtsız mı? Ve daha da önemlisi, bu duygu ne kadar sürecek?