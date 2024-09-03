Japon para biriktirme yöntemi Kakeibo nedir? Bu yöntemle nasıl binlerce lira tasarruf edilir?
Gereksiz harcamalar, özellikle de 'yüksek enflasyon' ortamında mali durumumuzu bozabilir. Japonların bir asrı aşkın süredir uyguladıkları 'kakeibo' yöntemi ise tam da bu noktada devreye girer, başarılı bir şekilde tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Japoncada 'ev mali defteri' olarak tercüme edilen Kakeibo, 1904 yılında Japonya'nın ilk kadın gazetecisi Hani Motoko tarafından; "Kişilerin, mali durumlarını yönetmeye yardımcı olan basit bir yaklaşım" olarak formüle edilmiştir.
Pek çoğumuz sıkıldığında, strese girdiğinde veya olumsuz bir durumla karşılaştığında soluğu alışveriş sitelerinde alırız. Kabul edelim ki harcama alışkanlıklarını değiştirmek hiç de kolay değildir. Bunun 'sosyal ve psikolojik' bir çok sebebi olabilir.
Bu noktada, 116 yıldır Japonların daha akıllı finansal kararlar almalarına yardımcı olan 'kakeibo' devreye girmektedir. Bu formülü uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey ise mütevazi bir defter ve kalemdir.
Başlangıçta yapmanız gereken; gelir ve giderlerinizi en ufak kuruşuna kadar not ederek 'parayla olan ilişkinizi' ve 'harcama alışkanlıklarınızı' anlamaktır.
Kakeibo yöntemine göre, herhangi bir ürünü satın almadan önce kendinize aşağıdaki soruları sormanız gerekmektedir:
- Bu ürün olmadan yaşayabilir miyim?
- Mali durumuma göre bunu karşılayabilir miyim?
- Gerçekten kullanacak mıyım?
- Bunun için yerim var mı?
Sorularla devam edelim... Bu ürünle nasıl karşılaştım? Can sıkıntısından bir hediyelik eşya dükkanına girdiğimde veya modern haliyle, 'internetteki bir alışveriş sitesinde' mi rastladım?
Burada kilit durum 'can sıkıntısı' ki bu, bir sonraki soruda daha da belirgin hale geliyor...
Bugünkü duygusal durumum (modum) nedir? Sakin mi yoksa stresli miyim? Kutlama mı yapıyorum? Yoksa kendimi kötü mü hissediyorum?
Son soru: Bu ürünü satın almak bana nasıl hissetirecek? Mutlu mu? Heyecanlı mı? Kayıtsız mı? Ve daha da önemlisi, bu duygu ne kadar sürecek?
Gördüğünüz gibi Kakeibo, ihtiyaç ve isteklerizi birbirinden ayırarak, ihiyaçlara yönelmenizi sağlamakta ve gerçekten tasarruf edebilmek için her alışveriş öncesi kendinize bu soruları sormanız gerkmekte.
KAKEİBO İLE NASIL DAHA DİKKATLİ HARCAMA YAPILIR?
İşte, daha dikkatli harcama yapmanızı sağlayacak kakeibo temalı bazı basit stratejiler:
24 SAAT DÜŞÜNÜN
Bir ürünü görür görmez satın almaya karar vermeyin. Ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını 24 saat düşünün. Sonunda onu hala istiyorsanız ve paranız da yetiyorsa, o zaman satın alın.
İNDİRİMLERE VE PROMOSYONLARA KANMAYIN
İndirimleri ve hediyeleri hepimiz çok severiz. Pek çoğumuz bunların aklımızı çelmesine izin veririz. Bu noktada, kendinize tek bir soru sormanız gerekiyor: "Bu ürünü indirimsiz fiyatıyla da satın alır mıydım?" Cevabınız 'kesinlikle hayır' ise almanız için en azından bir sebebiniz var demektir.
BAKİYENİZİ SÜREKLİ OLARAK KONTROL EDİN
Bakiyenizi kontrol etmek mali durumunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza yardımcı olacaktır, çünkü bu sayede ne kadar paranız kaldığını görebilirsiniz. Her sabah güne ilk iş olarak bakiyenizi kontrol etmekle başlayın.
NAKİT HARCAYIN
Kartınızı akılsızca kaydırmak yerine, nakit para kullanın. Bu, ne kadar harcama yaptığınız konusunda daha bilinçli olmanızı sağlar. Bir hafta boyunca kullanmak üzere, belirli miktarda nakit para çekin ve yalnızca, elinizdeki nakdi harcamayı deneyin.
TAKİPTEN ÇIKIN!
Takip ettiğiniz Instagram fenomeni, içinizdeki alışveriş duygusunu tetikliyorsa onu takibi bırakın. Aynı şekilde buna bir alışveriş sitesi neden oluyorsa, onu da takipten çıkın.
EYLEMLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Boş zamanlarınızda ya da stresli olduğunuzda alışverişe yöneliyorsanız, bunun yerine yürüyüş yapın ya da sizi mutlu edecek başka bir etkinlikte bulunmaya çalışın...
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