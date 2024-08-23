Pocho ile Chito'nun hikayesi: Doğada karşılaştılar, 20 sene kopamadılar...
Chito, bir nehir kıyısında ölmek üzereyken bulup tedavi etmişti timsah Pocho'yu; ikilinin dostlukları 20 yıldan fazla sürdü. İşte, belgesellere konu olan sıra dışı bir dostluk hikayesi...
Kosta Rika'nın Siquirres kentinde balıkçılık ve tur rehberliği ile geçinen doğa bilimci Gilberto 'Chito' Shedden, 1989 yılında Reventazón Nehri kıyısında 70 kg ağırlığında bir deri bir kemik, aç ve susuz kalmış bir erkek timsah keşfetti.
Yakından baktığında timsahın, sol gözünden ve başından vurulduğunu fark eden Chito, arkadaşlarının gönülsüz yardımıyla timsahı teknesine yükleyerek evine götürdü.
Chito altı ay boyunca timsahı haftada 30 kg tavuk ve balıkla besledi, geceleri evinde onunla birlikte uyudu. Ayrıca timsahı yemek yemeye teşvik etmek için ağzıyla yiyecek çiğneme taklidi yaptı.
Ona sık sık sarıldı ve öptü...
Chito, timsaha yasal olarak sahip olmak ve yetiştirmek için Kosta Rika makamlarından gerekli yaban hayatı izinlerini alana kadar, onu yakındaki bir ormanın derinliklerinde, üzerinde kalın bir ağaç gölgesi bulunan karanlık bir gölette sakladı.
Chito, sağlığı düzeldikten sonra yerel lehçede 'güçlü' anlamına gelen Pocho adını verdiği timsahı, vahşi doğaya geri döndürmek için yakındaki bir nehre bıraktı, ancak timsah doğal yaşam alanına geri dönmeyi reddetti.
Böylece Chito, timsahın evinin dışındaki suda yaşamasına izin verdi.
Chito, Pocho'yu, adı söylendiğinde tepki verecek şekilde eğitti ve yirmi yıldan fazla bir süre boyunca evinin dışındaki nehirde timsahla birlikte yüzdü.
Çoğunlukla geceleri onunla konuşup oynadı, onu kucakladı, öptü ve okşadı...
Chito ve Pocho on yıldan uzun bir süre boyunca Pazar öğleden sonraları 100 m2'lik yapay bir gölde dünyanın dört bir yanından gelen turistler için gösteriler yaptı.
Uzmanlar, "Pocho'nun başına isabet eden kurşun yarasının beynine zarar vermiş olabileceğini ve bunun sonucunda, olağan içgüdüsel davranışlarının değiştiğini" öne sürüyordu.
Pocho'nun en sık tekrarladığı davranışlarından biri de Chito suya girdiğinde ağzı açık bir şekilde ona doğru koşmak ve çok yaklaşmadan önce ağzını kapatarak burnundan öptürmekti.
Pocho, 12 Ekim 2011 tarihinde doğal nedenlerle öldü. Timsah için düzenlenen halka açık cenaze töreninde Shedden, Pocho'nun elini tutarak ona şarkı söyledi.
2013 yılında yayınlanan 'Touching the Dragon' (Ejderhaya Dokunmak) adlı belgesele de konu olan bu benzersiz ilişki, bir insan ve timsah arasında kurulmuş en güzide dostluk olarak kayıtlara geçti...
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