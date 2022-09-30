Japonya Merkez Bankası tahvil alım miktarını artırıyor
Japonya Merkez Bankası (BOJ) küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte getirilerde oluşan yukarı yönlü baskıyı azaltmak için düzenli varlık alımlarını artırdı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) tahvil getirilerinin küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle yükseldiği ortamda düzenli tahvil alım miktarını artırdı. Bankanın Ekim-Aralık döneminde alımlarını daha da artırması bekleniyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte getirilerde oluşan yukarı yönlü baskıyı azaltmak için düzenli varlık alımlarını artırdı.
Banka 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımlarını 500 milyar yenden 550 milyar yene (3,8 milyar dolar) yükseltti. 3-5 yıl ve 10-25 yıl vadeli tahvil alımlarını ise değiştirmedi.
Parasal sıkılaşmanın küresel büyümeyi vuracağı endişeleriyle Asyalı diğer ülkeler gibi Japonya da attığı adımları hızlandırıyor. Japonya özelinde Japonya Merkez Bankası’nın diğer ülkelerle tahvil farkını daraltmak için ultra gevşek para politikası duruşunu değiştirebileceği beklentisi tahvillerde baskıya neden oluyor.
Bankanın tahvil alımlarını hızlandırması, Ekim-Aralık dönemi için alımların da artırılabileceği beklentilerini yükseltti.
10 yıllık tahvil getirisi bu hafta başında yüzde 0,25 ile bankanın belirlediği seviyenin üst limitine yükselmişti.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki
- 'Şahin, Hakan ve Selvi'de nerede o yürek?'