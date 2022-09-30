Japonya Merkez Bankası tahvil alım miktarını artırıyor

30 Eylül 2022 Cuma, 09:30





Japonya Merkez Bankası (BOJ) tahvil getirilerinin küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle yükseldiği ortamda düzenli tahvil alım miktarını artırdı. Bankanın Ekim-Aralık döneminde alımlarını daha da artırması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte getirilerde oluşan yukarı yönlü baskıyı azaltmak için düzenli varlık alımlarını artırdı.

Banka 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımlarını 500 milyar yenden 550 milyar yene (3,8 milyar dolar) yükseltti. 3-5 yıl ve 10-25 yıl vadeli tahvil alımlarını ise değiştirmedi.

Parasal sıkılaşmanın küresel büyümeyi vuracağı endişeleriyle Asyalı diğer ülkeler gibi Japonya da attığı adımları hızlandırıyor. Japonya özelinde Japonya Merkez Bankası’nın diğer ülkelerle tahvil farkını daraltmak için ultra gevşek para politikası duruşunu değiştirebileceği beklentisi tahvillerde baskıya neden oluyor.

Bankanın tahvil alımlarını hızlandırması, Ekim-Aralık dönemi için alımların da artırılabileceği beklentilerini yükseltti.

10 yıllık tahvil getirisi bu hafta başında yüzde 0,25 ile bankanın belirlediği seviyenin üst limitine yükselmişti.