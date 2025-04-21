Japonya Merkez Bankası’ndan kritik adım: Faiz artırımı planları sürüyor!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:34

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:34

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 1 Mayıs'ta açıklayacağı üç aylık görünüm raporunda yer alacak değerlendirme bir sonraki hamlesinin zamanlaması aylar öncesinden belli olsa da BoJ'un piyasanın daha fazla faiz artışı beklentisini canlı tutma amacını vurgulayacak.

'ÜCRETLERİ ARTIRMA BASKISI YAPACAĞI AÇIK'

Konuyla ilgili bir kaynak, “Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye ne ölçüde zarar vereceğini şu aşamada kesin olarak tahmin etmek zor. Ancak, artan istihdam sıkıntısının Japon şirketlerine ücretleri artırma baskısı yapacağı açık” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kaynak ise, “Riskler arttı, ancak BoJ'un ılımlı bir ekonomik toparlanmaya dair temel senaryosunu değiştirecek kadar büyük bir etki yaratmadı. COVID-19 salgınının aksine, talep aniden kaybolmuş gibi değil” şeklinde açıklama yaptı.