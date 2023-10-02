Japonya'da 72 yıllık fabrikasını kapattı
Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Seitetsu, talep daralması sonrası 72 yıllık Kure fabrikasını kapattı.
Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Nippon Seitetsu, yerel talepte yaşadığı düşüş dolayısıyla faaliyete koyduğu iş reform programı doğrultusunda yeni kararını duyurdu
Nippon Seitetsu, iş reformu program kapsamında, Japonya'nın batısında konuşlanan 1,3 kilometrekarelik Kure tesislerini kapattı.
72 yıldır hizmet veren Kure tesisi, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar İmparatorluk Donanmasının ana tersanesi olarak hizmet vermişti.
Hem dünyada hem Japonya'da en büyük çelik üreticilerinden biri olarak tanınan Nippon Seitetsu, tesislerde 3 bin 300 işçiye istihdam sağlıyordu.
Otomobil imalatçıları dahil yerli ve yabancı müşterilerinin, üretimi deniz aşırı bölgelere kaydırmasıyla Nippon Seitetsu daha önce, tesisin üretim hacmini daraltmıştı.
Nippon Seitetsu'nun halihazırda Japonya genelinde 11 maden eritme ocağı bulunuyor.
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