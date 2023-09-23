Son Dakika: Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk setini 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-22 mağlup edip setlerde skoru eşitledi.
Karşılaşmanın üçüncü setini 26-24 kazanan milli takım setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setini ise 25-12 kazanan Filenin Sultanları, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
Filenin Sultanları bu galibiyetle grupta 6'da 6 yaptı.
Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki son maçında yarın TSİ 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Madem İzmir kokuyordu...
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!