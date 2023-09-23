Son Dakika: Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:19
Son Dakika: Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk setini 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-22 mağlup edip setlerde skoru eşitledi. 

Karşılaşmanın üçüncü setini 26-24 kazanan milli takım setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setini ise 25-12 kazanan Filenin Sultanları, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. 

Filenin Sultanları bu galibiyetle grupta 6'da 6 yaptı.

Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki son maçında yarın TSİ 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.


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