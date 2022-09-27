Jerome Powell : 'Daha iyi kripto düzenlemelerine ihtiyaç var'

27 Eylül 2022 Salı, 16:21

Fed Başkanı Jerome Powell Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği paneldeki 'dijital finans' konulu toplantıda küresel faiz artışlarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde önemli yapısal sorunları ortaya çıkardığını söyledi.

"EN AZ BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEK"

Powell "İyi haber, merkeziyetsiz finansla geleneksel bankacılık ve geleneksel finans sistemi arasındaki etkileşimin şu anda çok fazla olmaması" diye konuştu.

Powell video aracılığıyla yaptığı konuşmada "Bu durum sonsuza kadar devam etmeyecek. DeFi yayıldıkça ve daha çok bireysel müşteriye dokunmaya başladıkça daha uygun düzenlemelere ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.

Fed'in hala dijital para birimi fikrini müzakere ettiğini belirten Powell bir süre daha bu konuda kesin karar alınmasını beklemediğini söyledi ve "Bu konuda ilerleme sağlamak için hem yürütme organının, hem de Kongre'nin onayına ihtiyaç var. Bu nedenle bü sürecin en az birkaç yıl daha süreceğini düşünüyoruz." şeklinde yorum yaptı.