'Ekselansları' Roger Federer son kez korta çıktı

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:11
<p>20 grand slam şampiyonluğuyla dünya tarihinin en iyi tenisçileri arasında gösterilen Roger Federer, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı.</p>

20 grand slam şampiyonluğuyla dünya tarihinin en iyi tenisçileri arasında gösterilen Roger Federer, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı.

<p>Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.</p>

Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.

<p>41 yaşındaki efsanenin veda maçına seyirciler yoğun ilgi gösterirken Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.</p>

41 yaşındaki efsanenin veda maçına seyirciler yoğun ilgi gösterirken Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.

<p>Maç sonunda kariyerini noktalayan Roger Federer duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. </p>

Maç sonunda kariyerini noktalayan Roger Federer duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. 

<p><strong>FEDERER AĞLARI DELDİ</strong></p> <p>Roger Federer, yaptığı zor vuruşla da olay oldu. Topu file deliğinden geçiren efsane raket bu hareketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.</p>

FEDERER AĞLARI DELDİ

Roger Federer, yaptığı zor vuruşla da olay oldu. Topu file deliğinden geçiren efsane raket bu hareketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

<p><strong>GRAND SLAMLERDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TENİSÇİ</strong></p> <p>Kariyerinde 1500'ün üzerinde maça çıkan ve bunların 1251'ini kazanan Roger Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi.</p>

GRAND SLAMLERDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TENİSÇİ

Kariyerinde 1500'ün üzerinde maça çıkan ve bunların 1251'ini kazanan Roger Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi.

roger federer

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