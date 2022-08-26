Jerome Powell: 'Eylül’deki faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak'

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:25

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı ve piyasaların merakla beklediği konuşmasında Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen veriye bağlı olacağını söyledi.

Powell “fiyat istikrarını onarmak zaman alacak. Yüksek enflasyon güçlü talebin ve arzdaki sorunların bir sonucu. Taleple arzı dengede tutmak için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmamızı gerektiriyor” diye konuştu.

Powell faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısı yaptı. Powell yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hane halkının biraz zorluk çekeceğini söyleyerek “Bu da enflasyonu düşürmenin acı maliyeti. Ancak fiyat istikrarını sağlayamamak daha acı verici olur” değerlendirmesini yaptı.

Powell Fed’in kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre devam ettirmesi gerektiğini belirtti.