Son dakika: Bitcoin, yükselişe geçti

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:01

Kripto para piyasaları yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı. Coingecko'da yer alan verilere göre, piyasalar son 24 saatte yüzde 2.8 yükseldi.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin'ceki yükseliş ise yüzde 2.8 oldu. BTC'nin fiyatı 42 bin 789 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.49 geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 811 milyar dolarda.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'daki yükseliş BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin diyatı yüzde 2.5 artarak 3 bin 89 dolara yükseldi.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

Ripple ise hem son 7 günün hem son 24 saatin en çok değer kazanan kripto paralarından oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 11.9 yükselerek 74 centin üzerine çıktı.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin de aynı sürede iyi bir performans gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.5 artışla 15 cent geride bıraktı.