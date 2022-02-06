Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (6 Şubat 2021 Pazar)
Bitcoin direnç seviyesinin üstüne çıktı. Ocak ayından beri toparlanamayan Bitcoin 40 bin doların üzerine çıktı. Ethereum, 2 bin 800 dolar seviyelerini aşarak 3 bin doların üstünde seyrediyor.
Kripto para uzun zaman sonra analistlerin direnç seviyesi olarak belirttiği 40 bin doların üstüne çıktı.
BITCOIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bitcoin, Fed'in şahin açıklamalarının ardından yavaşlasa da kademeli yükselişine devam ediyor.
6 Şubat sabah saatlerinde yüzde 0,47 değer kazanan Bitcoin 41 bin 577 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 564 bin 715 TL oldu.
Bitcoin'deki kademeli yükselişi izleyen en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum da yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Ethereum bugün yüzde 6,41 yükselişle 3,012.80 dolara yükseldi.
Solana yüzde 10.23'lük yükselişle 116.29 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 5,53 yükselişle 0.1484 cente çıktı.
İlgili Haberler
- Bitcoin, kuvvetli bir direnç ile karşı karşıya
- IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı: 'Büyük riskler taşıyor'
- Son dakika | Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor
- Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
- Bitcoin yükselişe geçti
- Ece Erken’e verdiği röportaj ortaya çıktı
- Tüm birikimiyle aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete ceza
- Erdoğan Covid-19 oldu: Dünya basını böyle gördü
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Aboubakar, Kamerun'u üçüncülüğe taşıdı!