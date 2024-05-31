JP Morgan, dolar/TL tahminini düşürdü

JP Morgan, dolar/TL yıl sonu beklentisini aşağı yönlü revize ederken DİBS tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti. Banka dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:26
JP Morgan, dolar/TL tahminini düşürdü
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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurguladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, JP Morgan dolar/Türk lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.


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