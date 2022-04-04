JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
TÜİK'in mart ayı enflasyonunu yüzde 61,14 olarak açıklamasının ardından uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman, Türkiye'de enflasyonun yüzde 65'in üzerinde, JPMorgan yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını yüzde 61,14 olarak açıklanmasının ardından önce iç piyasalar ardından ise uluslararası yatırım bankalarından açıklamalar geldi.
ENFLASYON ARTIŞI DEVAM EDECEK
Goldman Sachs, enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 65'in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Golman, mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 67,0 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti.
Goldman, daha önce zirvenin yüzde 60'ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu.
YÜZDE 65-70 ARALIĞINDA BEKLİYORUZ
JPMorgan ise enflasyonun yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı. JPMorgan geçen ay enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 40,2 olarak açıklamıştı
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