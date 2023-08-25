JPMorgan yıl sonu için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:54

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:54

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

BEKLENTİ YÜKSELTİLDİ

Kararın ardından JPMorgan'da yıl sonu için faiz ve enflasyon beklentisini yükseltti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250’şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, “Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselttik” dedi.

Kurum ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57’den yüzde 62’ye yükseltti.

Enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisiyse değişmeyerek yüzde 34’te kaldı.