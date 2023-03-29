JPMorgan'dan hisselerde defansif duruş önerisi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:00

JPMorgan Chase & Co. Stratejisti Marko Kolanovic, bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin belirsizliği artırdığını, bu nedenle yatırımcıların hisse senetlerinde defansif kalmaları gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü müşterile ile bir not paylaşan Kolanovic, önümüzdeki aylarda ekonomik büyüme tahminlerinde yapılabilecek aşağı yönlü revizyonların piyasaların algısını daha da bozabileceğini öngördü.

Düşük tahvil getirilerinden teknoloji sektörü hisselerinin olumlu etkilenmesinin beklendiğini belirten Kolanovic, bu nedenle ABD ve Avrupa hisselerinin daha avantajlı olacağını dile getirdi.

Morgan Stanley’in Michael Wilson liderliğindeki stratejistleri ise Fed’den Mayıs ayından sonra faiz indirimi fiyatlayan tahvil piyasalarının artık merkez bankası yönlendirmesine inanmadığı, bu durumun oynaklığı artırdığı ve hisse senetlerinde kârlılık beklentilerinin gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirmesini yaptılar.

Bununla birlikte banka iflasları, resesyon endişelerine karşın ABD’de S&P 500 endeksi kritik 4 bin seviyesine ilerlemeye devam ediyor. Endeks son 4 işlem gününde dün 3. kez bu seviyenin üzerini test etti, Şubat sonundan bu yana da 4 kez bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ancak Goldman Sachs Group Inc.’in hedge fonlardan sorumlu ismi Tony Pasquariello, 4 bin üzeri hareketletlerin uzun soluklu olmayacağı görüşünde.