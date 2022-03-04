JPMorgan’dan korkutan petrol senaryosu: Varil başına 185 dolar seviyesine ulaşabilir

04 Mart 2022 Cuma, 09:29

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan dün yayımladığı bir notta, Rusya’da petrol arzının kesintiye uğramaya devam etmesi halinde Brent ham petrolünün yılı varil başına 185 dolardan kapatabileceğini yazdı.

Dün Ukrayna’da işgalin derinleşeceği endişeleri nedeniyle Brent petrol varil başına 120 dolar seviyelerine çıkmıştı. Brent Petrol şuan 112 dolar seviyelerinde bulunuyor.

RUS PETROLÜ ALICI BULAMIYOR

Bankanın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva ve diğer JPMorgan analistleri tarafından kaleme alınan notta, Rus petrolünün yüzde 66’sının alıcı bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Dün Energy Aspects isimli danışmanlık firması konu ile ilgili, “Avrupalıların çoğunluğu Rus petrolüne dokunmazken sadece birkaç rafineri ve yatırımcı hala piyasada işlem yapıyor fakat artan korku seviyesi ve savaş sigortası primleri işlemleri önemli derecede karmaşıklaştırıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Energy Aspects konu ile ilgili, “Birkaç gemi sahibinin savaş sigortası olmaması nedeniyle Baltık Denizi ve Karadeniz Bölgesi'nden kaçındığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

‘İRAN ARZININ ARTMASI İŞE YARAMAZ’

JPMorgan analistleri İran petrolünün piyasaya hızlı bir şekilde dönüş yapamayacağı varsayımıyla kısa vadede arz şokunun çok büyük olacağına da dikkat çekti.

Analistler ayrıca, “Yaptırımların genişlemesi ve enerji güvenliğine geçişin acil bir öncelik haline gelmesi, Rusya’nın Avrupa ve ABD’ye yaptığı petrol satışlarında potansiyel olarak günde 4,3 milyon varilin etkilenmesi sonucunu doğuracak” dedi.

Sözcü'nün derlediği Reuters’ın aktardığı bir başka değerlendirmede ise Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar, “Rus petrol ihracatındaki fiili ve potansiyel kesintiler nedeniyle gerçekleşecek fiyat artışları, İran’ın gerçekleştireceği fazla arzdan kaynaklanacak fiyat düşüşünü fazlasıyla telafi edebilir” dedi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Bu sırada petrol fiyatları, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınması durumunda İran’dan arzın artacağına dönük beklentilerin ardından geriledi. Ancak fiyatlar batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol ihracatının azalacağı endişeleri nedeniyle 110 dolar bandının üstünde kalmaya devam etti.

Dün 120 dolar seviyesine çıkan Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün 112 dolar seviyesinde bulunuyor. Dün 118 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolü ise şu anda 110,83 dolar seviyelerinde.

BENZİN FİYATLARINA DOĞRUDAN YANSIYOR

2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz hafta zamlandı.