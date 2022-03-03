Son Dakika: Benzin ve motorine dev zam

03 Mart 2022 Perşembe, 17:20

Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getirdi.

Dolar kurundaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda son 14 yılın en yüksek seviyesi olan 119 doları aştı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.