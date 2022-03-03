Son Dakika: Benzin ve motorine dev zam
Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getirdi.
Dolar kurundaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda son 14 yılın en yüksek seviyesi olan 119 doları aştı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 3, 2022
04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,53
Motorinde 1,33 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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