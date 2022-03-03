Son dakika: Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

03 Mart 2022 Perşembe, 08:39

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımları, enerji fiyatlarını yükseltti.

Rusya kaynaklı arz endişeleriyle brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün 118 doları aştı. Bu rakam, Ağustos 2013 sonrası dönemin zirvesi oldu.

Batı Teksas petrolünde de 114 dolar seviyesi aşıldı. Bu da 11 yılın zirvesi oldu.

Sene başında 73 dolar olan brent petrol, savaşın hemen öncesinde 96 dolardı.

GAZ VE PETROLDE YAPTIRIM ENDİŞESİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Rus petrolünün dünya piyasalarına ulaşmasının, yaptırımlar nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor. OPEC+ ülkelerinin de önceden planlanan günlük 400 bin varillik sınırlı artış dışında adım atmaması, petrolde yükselişi beraberinde getiriyor.

ANZ analistleri, hazırladıkları notta, “Rus0 petrol ürünlerini hedef alan ihracat kontrollerine başvuracağını açıklaması ile Beyaz Saray, Rusya üzerindeki baskıyı artırdı. Bu da Rus petrol arzına dair endişeleri artırıyor” dedi.

Bu adım, şu ana kadar yaptırım kapsamında dışında bırakılan Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının da hedef alınabileceği endişesiyle birlikte fiyatları da yukarı itiyor.

ABD ve Avrupa Birliği, zaten yüksek olan enflasyonun daha da yükseleceği endişesi ve arz sorunu yaşamamak için Rus petrol ve doğalgazını şu ana kadar yaptırım kapsamına dahil etmedi ancak durumun değişebileceği beklentisi artıyor.

RUS PETROLÜ ALICI BULMAKTA ZORLANIYOR

Banka, gemi sahipleri ve rafinerilerin, savaş ve yaptırım endişeleriyle Rus emtialarından uzak durması ülke petrolüne olan talebin de hızla düşmesine neden oldu.

Energy Aspects isimli danışmanlık firması Rus petrolünün yüzde 70'inin “alıcı bulmakta zorlandığını” belirtiyor.

“Avrupalıların çoğunluğu Rus petrolüne dokunmazken sadece birkaç rafineri ve yatırımcı hala piyasada işlem yapıyor fakat artan korku seviyesi ve savaş sigortası primleri işlemleri önemli derecede karmaşıklaştırıyor” değerlendirmesinde bulunan Energy Aspects, “Birkaç gemi sahibinin savaş sigortası olmaması nedeniyle Baltık Denizi ve Karadeniz bölgesinden kaçındığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya aralık ayında günlük 7,8 milyon varil petrol ve petrol ürünü ihraç etti. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticileri ve ihracatçıları listesinde ilk üçte yer alıyor.

ABD'de petrol stoklarının düşmeye devam etmesi de fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

AKARYAKITTA ZAM YAĞMURU

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oluyor. Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti.

Benzin ve motorine bu gece de yüklü zam gelmesi bekleniyor.

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.