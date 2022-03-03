Son dakika: Benzin ve motorine bugün yine zam gelmesi bekleniyor
Son dakika haberi: Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından benzin ve motorine bugün yine zam gelmesi bekleniyor.
Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getirdi.
Dolar kurundaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda son 14 yılın en yüksek seviyeleri olan 119 doları aştı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM YOLDA
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, bugün benzine 53 kuruş, motorine ise 1 TL 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNE DÜN ZAM YAPILMIŞTI
Öte yandan dün motorinde 1,51 TL, benzine ise 88 kuruş zam yapılmıştı. Zamlar sonrası Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 liraya, İstanbul'da 17,44 liraya, İzmir'de 17,55 liraya çıkmıştı.
Motorinin litresi ise Ankara'da 17,67, İstanbul'da 17,59 liraya, İzmir'de 17,67 liraya yükselmişti.
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