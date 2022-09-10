Kripto para piyasası canlandı: Bitcoin ne kadar oldu? (10 Eylül 2022)
Son haftalarda büyük değer kaybeden kripto paralar, para politikalarının netleşmeye başlamasıyla yüzde 10'dan fazla yükseldi.
Kripto para piyasaları dün yüzde 10'dan fazla yükseldi. Yatırımcıların artan risk iştahı kripto paralardaki yükselişe destek verdi.
Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yükselişini sürdürüyor.
Son 24 saatte yüzde 2 değer kazanan kripto paraların toplam market değeri 1.09 trilyon dolar oldu.
Saat 12.10 itibariyle Bitcoin ise yüzde 2.9 yükseldi. BTC'nin fiyatı 21 bin 370 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.46'a yükseldi.
ETHEREUM BTC'YE GÖRE DAHA SAKİN
ETH binde 7 yükselerek bin 719 dolar oldu.
Ripple ve Dogecoin'deki değişim ise bindelik düzeyde oldu. XRP binde 8 yükselerek 35.5 centi görürken DOGE ie binde 6 yükselere 6.4 cente geldi.
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