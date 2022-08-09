JPMorgan/Kolanovic: Hisse senedi pozisyonlarını azaltma, parayı emtialara yönlendirme zamanı
JP Morgan Chase stratejisti Kolanovic, yatırımcıların parayı emtialara yönlendirme zamanının geldiğini söyledi.
JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, resesyon korkularının azaldığı ortamda hisse senetlerinin performanslarının diğer varlıkların performansını aştığını belirterek, yatırımcıların hisse senedi performanslarını artık ılımlı şekilde azaltarak parayı emtialara yönlendirmelerinin zamanının geldiğini söyledi.
"EMTİALAR DİĞER RİSKLİ VARLIKLARIN GERİSİNDE"
Kolanovic, "Korkulandan daha iyi gelen ekonomik veriler hisse senedi ve kredi piyasalarında fiyatlandı. Emtialar ise diğer riskli varlıkların gerisinde kaldı. Biz, risk dağılımımızın bir kısmını hisse senetlerinden emtialara kaydırıyoruz" diye konuştu.
Strateji ekibinin riskli varlıklar için ağırlığını artır tavsiyesinin devam ettirildiğini belirten Kolanovic, nakit ve sabit getiriler için ağırlığını azat tavsiyesini koruduklarını da vurguladı.
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