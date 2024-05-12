Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarrufa yönelik alacağı kararlardan biri kamuya personel alımını azaltmak olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:46
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketini pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, kamuda işe alımlarda kesintiler yapılacak.

Buna göre, kamuda önümüzdeki dönemde yalnızca emekli olan personellerin yerine işe alımlar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında Mart 2024 itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 238 bin 424'e çıkmış durumda.

2002 yılında iktidar koltuğuna oturduğunda devleti küçültme iddiasını taşıyan AKP, aradan geçen 20 yılda kamuda çalışan sayısını yüzde 100’den fazla artırmış bulunuyor.


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