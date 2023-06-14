Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine'nin gündeminde hangi konular var?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:57

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni kabine üyeleri, ikinci kez bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 14 Haziran 2023 Çarşamba günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Saray'da yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Özetle enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar toplantıda masaya yatırılacak.

AFET BÖLGESİ

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor. Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

BAKAN ÖZHASEKİ SUNUM YAPACAK

Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin kabineye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.