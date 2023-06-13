Süleyman Soylu'yu sessiz sedasız çıkardılar: Kabineden sonra orada da yer bulamadı!
Gazeteci Tolga Şardan, AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlığa ait Whatsapp grubundan çıkarıldığını iddia etti.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, T24 yazarı Tolga Şardan’ın iddiasına göre sadece bakanlık üst düzey yetkililerinin iletişimi için kurulan WhatsApp grubundan bakanlık yönetimi tarafından çıkarıldı.
Şardan, söz konusu yazısının ilgili kısmı şöyle:
“Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu'nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.
Öte yandan, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ortaya çıkması sonrasında, Eski Bakan Soylu’nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti soru işaretlerine neden oldu.
Soylu’nun bakanlık görevi sırasında kullandığı cep telefonunda, tüm ülkeye ait verileri görebildiği bilgisayar programını açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Emniyet teşkilatının tamamında bile olmayan ve Emniyet İstihbaratı’nca üretilen programın Soylu’nun kullandığı cep telefonuna yüklü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 'yasal kullanım olup olmadığı' görüşü ortaya atıldı.
Bu aşamada söz konusu programı kullanan Soylu’nun, cep telefonunu iade edip etmediği ya da programdan çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.
Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayıtlarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu’nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti."
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