Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Yaş farkı 2'den 20'ye çıktı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:47

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akçay, memurlar ve esnaf için prim gün sayısının işçilerle eşitlenmesini öneren yeni yasa teklifini Meclis’e sundu. Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT yasası sonrasında emeklilik yaş farkının 2 yıldan 20 yıla çıkmasıyla birlikte gündeme geldi. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, Meclis’ten gelecek düzenlemeyi bekliyor. EYT yasası öncesi yalnızca 2 yıl olan emeklilik yaş farkı, yeni düzenlemeyle 20 yıla kadar çıktı. Kademeli emeklilik için yeni teklifler Meclis’e sunulmuş durumda.

EŞİTSİZLİK BELİRGİNLEŞTİ

EYT yasası sonrasında emeklilikteki eşitsizlik daha da belirginleşti. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK'liler, yaş şartı aranmadan 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigorta koşuluyla emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ise 7000 prim günü ile, kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise emeklilik yaş ve prim gün sayısı farklılaşıyor.

EYT yasası öncesi 2 yıl olan emeklilik yaş farkı, 20 yıla yükseldi. Kademeli emeklilik bekleyenler 31 Aralık 2000 tarihine kadar işe başlamış kişiler için emeklilik yaşının kadınlarda 43, erkeklerde 45, 2008’de işe girenler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 olmasını talep ediyor. Ayrıca prim gün sayısının 7000 yerine 6400’den başlatılmasını ve her yıl 75 gün artırılmasını istiyorlar.

Emeklilik yaşının kademeli olarak artması, 31 Aralık 2035’e kadar prim gününü tamamlayan kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olmasını öngörüyor. 2035 sonrasında ise her iki yılda bir yaş artışı uygulanacak.