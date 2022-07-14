Kadifekale Bostanı'nda hasat başladı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale’ye Mahalle Bostanı kurarak bölge kadınlarını tarımla buluşturdu. Acil Çözüm Ekibi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İZDOĞA, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ortaklığında kurulan bostan için çalışmalar mayıs ayında başladı. Kadifekale'de yer alan dört mahallede araştırmalar yapıldı. Haziran ayında ise domates, biber, patlıcan, bamya, salatalık ve kabak olmak üzere 2 bin 196 fide dikildi. 54 parselde 51 kadın üretici, ekim ve dikim faaliyetleriyle ilgilendi. Üretici kadınlar ilk ürünlerini de aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi saha araştırma personeli Berkay Aslanbey, “Çok yoğun bir talep oldu. Adil bir parsel dağıtımı için kura çekimi yapıldı, her vatandaş kendi parselini kendi belirledi. Kuradan sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'nın personeli ve Acil Çözüm Ekibi'yle fide diktik. Nasıl üretim yapılacağını anlattık” diye konuştu.

"TOPRAĞIN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILMAYA BAŞLANDI"



Ferhan Uzun projeye nasıl dahil olduklarını ise şöyle anlattı: “Bir gün kapımız çalındı. Bostan yapmayı düşünüyoruz dediler ve fikrimizi aldılar. Çok sevindik. Çok güzel bir proje. Mahallede çok eskiyiz. Babamın anneannesinden beri buradayız. Çocukluğumuzdan beri bu toprakların çok bereketli olduğunu dinliyoruz. Şimdi çocuklar gibi çok sevinçli olduğumu söyleyebilirim. Kentte yaşamak, topraktan uzak olmak demek. Betonların arasındayız. Tabii artık toprağın önemi daha iyi anlaşılmaya başladı. Domatesten bibere, patlıcandan bamyaya... İlk ürünlerimiz çıktı, inanılmaz mutluyum.”

Bahçede ebeveynleri ile çalışan Emir Akan, “Öğretmenlerime ‘Kaleye bostan yapmışlar, oraya gidiyorum, çok eğlenceli’ diyeceğim. Toprakla uğraşmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Yaren Kayaer bir buçuk aydır bostana gidip geldiğini söyleyerek “Daha önce evde oturup sıkılıyordum. Burada toprakla uğraşıyoruz, rahatlıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yiyoruz. Ürünlerin ilaçlı tadı yok, doğal kokuyor. Yediğimizde tat alıyoruz. Ayrıca çok eğleniyorum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum” dedi.







