Tunç Soyer bayram desteklerini açıkladı: 74 bin haneye nakit desteği, 40 bin haneye gıda yardımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ayni ve nakdi olmak üzere tam 40 milyon liralık destek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik krizin gölgesinde geçirilecek Kurban Bayramı için destekleri artırıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için 74 bin haneye 300’er lira olmak üzere toplam 22,2 milyon nakit desteği sağlanacak. Nakit desteği, belediyenin ulaştırdığı sosyal destek kartları üzerinden yatırılacak.
40 BİN HANEYE GIDA PAKETİ
Bayramda nakdi desteklerin yanı sıra ayni destekler de devam edecek. 40 bin ihtiyaç sahibi haneye içerisinde temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı gıda paketi desteği sağlanacak. Dağıtımına başlanan gıda paketleri, bayram sonrasında da ulaştırılmaya devam edecek. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 7 bin haneye ise içinde kavurma ve kemik suyu konservelerinin yer aldığı gıda paketleri ulaştırılacak.
3 bin 300 şehit yakını ve gaziye ise yine Kurban Bayramı öncesi 300 lira nakit desteği ve gıda paketi desteği verilecek. Ayrıca Büyükşehir’den sosyal yardım alan ailelerin şehir dışında okuyan çocuklarına otobüs bileti desteği kapsamında toplam 3 bin 403 öğrenciye 350 liradan 1 milyon 182 bin lira kaynak ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi yurttaşlara toplamda 40 milyon lira tutarında ayni ve nakdi destek sağlamış olacak.
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