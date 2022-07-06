Bandırmaspor, Galatasaray'dan Mahmut Berkan Keskin'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Galatasaray'ın genç sağ beki Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:59
Bandırmaspor, Galatasaray'dan Mahmut Berkan Keskin'i kiraladı
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, Galatasaray U19'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 

Galatasaray'ın futbolcusu olan Keskin, geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçirdi ve 29 karşılaşmada görev aldı.

Bandırmaspor 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığını duyurdu. 


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