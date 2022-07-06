Bandırmaspor, Galatasaray'dan Mahmut Berkan Keskin'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, Galatasaray U19'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'ın futbolcusu olan Keskin, geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçirdi ve 29 karşılaşmada görev aldı.

Bandırmaspor 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Hoş Geldin Mahmut! Berkan Mahmut Keskin ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+2 yılı opsiyonlu olarak Galatasaray’dan kiralanmıştır.



Sağ Bek

12 Nisan 2002 (20)

Galatasaray U19, Sarıyer

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