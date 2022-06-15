Kadın girişimciler, Trendyol’un destek programlarıyla işini dijitalleştirerek büyütüyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Geçen yıl başlattığı ‘Gelecek Kadınların’ ve kadın KOBİ destek programı ‘Güçlü Kadınlar’ ile on binlerce kadını dijital ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Trendyol, platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle onlara katkı sağlıyor. Trendyol, girişimci kadınları pazaryeri modeli ile milyonlarca müşteriyle buluşturuyor, işlerini büyütmelerine destek oluyor.

300 üreticinin yüzde 45’i kadın

E-ihracat ile dünyanın dört bir yanına ulaşan Trendyol markalı ürünler, büyük çoğunluğu Anadolu'da yer alan ve yüzde 45'i kadın girişimcilerin sahibi olduğu 300’e yakın üretici tarafından üretiliyor. Bu üreticilerin sağladığı toplam istihdam sayısı ise 30 bin. Yerli üretimi-üreticiyi, kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen Trendyol'un üreticileri Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, İstanbul, İzmir, Giresun, Karaman, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Samsun ve Sivas’ta yer alıyor.

“GELECEK KADINLARIN” PROGRAMI BİR YILDA BİN KADINA ULAŞTI: Yüzde 10’u kendi işini kurdu, yüzde 40’ı işini büyüttü

Trendyol’un, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde geçen yıl başlattığı ‘Gelecek Kadınların’ programı kapsamında girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi. Eğitime katılan kadınların %10’u kendi işini kurdu, %40’ı işini büyüttü. Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti. Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler "İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji", "İş Hayatında Duygu Yönetimi", "İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka" oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra "Dijital Platformda Marka Bütünlemesi", "Dünyada ve Türkiye'de E-ticaret", "Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması", "Zaman Yönetimi" ve "Trendyol'da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri" de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40'ı işini büyüttüğünü ifade ederken, yaklaşık 10'u ise kendi işini kurduğunu belirtti. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68’i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

‘Kadınların bilgiye ve yeni pazarlara erişimini destekliyoruz’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “Kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel var. Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engelleri de bunların başlıcaları arasında yer alıyor. ‘Gelecek Kadınların’ projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimlerini, tüketiciyle buluşmaları için fırsat yaratmak. Bu projeyle ilk bir yılda 1000 kadına ulaştık. Dilerim önümüzdeki yıllarda binlerce kadına erişir ve ülkemizde henüz %13 seviyesinde olan kadın girişimci oranının artmasına önemli bir katkı sağlamayı başarırız. Trendyol’a bu anlamlı projedeki yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyoruz.”

TRENDYOL KADIN ÇALIŞAN ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Trendyol, kadın çalışan oranında Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 32 iken, bu oran Trendyol’da yüzde 37. Trendyol’da kadın yönetici oranı da Türkiye’de yüzde 18 iken bu oran Trendyol’da yüzde 29 seviyesinde. Bünyesindeki mühendislerin yüzde 58’ini kadınların oluşturduğu Trendyol, Türkiye ortalamasının iki katı kadın mühendis istihdam ediyor. Son 3 yıl içerisinde 53 bin kadın girişimci e-ticarete ilk adımlarını Trendyol ile attı. Trendyol, girişimci programlarından faydalanan 17 bin girişimciye 5,5 milyon TL komisyon desteği sağladı. Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 32 iken, Trendyol satıcılarında kadın çalışan oranı yüzde 44 seviyesinde. Trendyol’da satıcıların %28’i kadınlardan oluşuyor, Türkiye'de ise kadın işverenlerin oranı sadece %12. 177 bin kadının ana gelir kaynağı Dolap üzerinden yapılan satışlardan oluşuyor.

Güçlü Kadınlar Programı ile kadın KOBİ’lere tam destek

Trendyol'un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı'na bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor. Ayrıca Trendyol KOBİ destek paketi kapsamında kadın girişimciler ödemelerini 14 gün vade süresi ile alabiliyor.

Trendyol Akademi ile kadınların e-ticaret gelişimi destekleniyor

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile satıcılarının e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

KADIN GİRİŞİMCİ HİKAYELERİ

“Kendi üretim ürünlerimizi Trendyol ile geniş kitlelere ulaştırıyoruz”

Polyetta Kurucu Ortağı Tülay Attaroğlu

Kimya Yüksek Mühendisi Tülay Attaroğlu, arkadaşı Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Polyetta markasını hayata geçirerek 2017’de Burdur’a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönümlük yağlık gül ve lavanta çiftliğini kurduklarını belirtti. Attaroğlu, “2021’de mahsullerimizi kendimiz işlemek için üretim tesisimizi kurduk. Çevre köylülerle de sıkı bir işbirliği geliştirdik. Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Polyetta Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Attaroğlu - Burdur Harmanlı Köyü Gül ve Lavanta Çiftliği

Polyetta markasını perakendeye taşıyan Pınar Attaroğlu ise “Gelecek Kadınlar projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefimiz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra Türkiye’nin en güçlü e-ticaret platformu olan Trendyol üzerinden Polyetta ürünlerinin satışına başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi. Müşterilerimizden aldığımız yorumlar bizi daha da motive ediyor” diye konuştu.

“Gelecek Kadınların videoları ile işimi büyüttüm”

ALL MUG Kurucusu Selen Erdeniz Kahraman

ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Selen Erdeniz Kahraman ise hikayesini şöyle özetledi: “Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında “Pazaryerinde İşinizi Büyütmek” başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz”

Trendyol Express’ten Filiz Çil'in Hikayesi

Trendyol Express Kuryesi Filiz Çil

Trendyol Express’te kurye olarak çalışan 46 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Çil, bugüne kadar birçok işte çalıştıktan sonra kendi işini yapmak için bir kafe açtığını ancak pandemi dolayısıyla kafesinin de kapanmak zorunda kaldığını ve e-ticaretin kendisine bir gelir kapısı olduğunu söyledi. Çil “Büyük oğlum çok istediği Yıldız Teknik mekatronik bölümünü kazandı ancak ailemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluktan dolayı çalışmak istediğini söyledi. Kafeden tanıdığım bir şube müdürünü aradım ve oğlumun Kurye olarak çalışmak istediğini söyledim. Çağırdılar. Ben de oğlumla gittim iş görüşmesine. Şartları anlattılar, Mert’i beğendiler, ‘başla’ dediler. Ancak baktım derslere girmesi gereken saatlerde çalışması gerekecek. Mert okulu donduracağını, borçları biraz azalttıktan sonra okula dönebileceğini söyledi. Kesinlikle kabul etmedim, çünkü çok istediği bir bölümdü ve okuldan kopmamalı diye düşündüm. Şube müdürünü aradım, ‘Siz Mert için anlaşmıştınız ama müsadeniz olursa ben bu işi yapmak istiyorum’ dedim. Onlar da ‘Nasıl olur, emin misin, zor bir iştir’ dediler. Denemek istediğimi söyledim. İki gün kurye arkadaşlarla çıktım, işi gördüm. ‘Yapabilirim ne var ki bunda’ dedim. Böylece kuryelik maceram başlamış oldu.” dedi.