KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: Belirsizlikler kadın girişimciyi zorladı
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, 2024’ün kadın girişimciler açısından zorluk ve fırsatları bir arada barındıran bir yıl olduğunu söyledi.
Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin girişimcilik faaliyetlerini zorlaştıran koşullar yarattığını kaydeden Bezircioğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
- Özellikle sermayeye ve krediye erişimdeki zorluklar, kadın girişimciler için önemli bir engel olmaya devam etti. Ancak tüm bu zorluklara rağmen kadın girişimcilerin ekonomiye katkıları giderek daha fazla takdir edilmeye başladı.
- Dijitalleşmenin ve sürdürülebilir iş modellerinin ön plana çıktığı bu dönemde, kadın girişimciler yenilikçi fikirleriyle ekonomide fark yaratmayı sürdürdü.
- KAGİDER olarak 22 yıllık geçmişimizde 46 farklı sektörden 500’ü aşkın üyemizle birlikte yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladık ve Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu temsil eder hale geldik.
- Kadın girişimciler 2024 yılında yalnızca ekonomik değer yaratmakla kalmadı; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme yolunda önemli birer rol model oldular.
Etiketler: #cinsiyet eşitliği #dijitalleşme #istihdam
En Çok Okunan Haberler
-
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- 'Başlı başına kamu zararıdır'
- Ailesi köyü terk etti
- Katil 19 yıl sonra yakalandı!