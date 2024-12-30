KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: Belirsizlikler kadın girişimciyi zorladı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin girişimcilik faaliyetlerini zorlaştıran koşullar yarattığını kaydeden Bezircioğlu şu değerlendirmeyi yaptı: