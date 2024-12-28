Akraba ziyaretinden dönüyordu: Kamyonun çarptığı 43 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Genç'e (43), kamyon çarptı. Genç hayatını kaybetti, şoför Coşkun U. tutuklandı.

Akraba ziyaretinden dönüyordu: Kamyonun çarptığı 43 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:54

Feci kaza, dün saat 12.00 sıralarında Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Akraba ziyaretinin ardından Darıca ilçesindeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Genç'e, Coşkun O.'nun kullandığı 16 AUB 165 plakalı kamyon çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Genç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilek Genç, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Coşkun O. işlemleri sonrası tutuklanırken, Genç'in cenazesi bugün Gebze ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Etiketler: #kamyon #Gebze

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