Kağıt 5 TL'ler tedavülden kalkıyor mu? Erkan açıkladı

Ekonomideki kötüye gidişin bir göstergesi olarak adlandırılan madeni 5 TL'ler, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılmıştı. Kağıt paraların tedavülde kalıp kalmayacağı yurttaşı aklında soru işareti bırakmıştı. Söz konusu konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:33
Kağıt 5 TL'ler tedavülden kalkıyor mu? Erkan açıkladı
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Cumhuriyet'in 100. yılı anısına basılan madeni 5 Türk Lirası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tedavüle girmişti. Söz konusu gelişme sonrası kağıt 5 TL'lerin tedavülden kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu.

Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Erkan, “Darphane 100 milyon adet 5 TL hatıra parası bastı. Söz konusu madeni paralar aynı zamanda tedavüle verildi. 5 TL paranın tedavüle verilmesi 5 TL banknotların tedavülde kalmasına engel teşkil etmemektedir. Nitekim hatırlarsanız, 1 Yeni Türk Lirası banknotlar 1 Yeni Türk Lirası madeni paralar ile birlikte tedavül edilmiştir” ifadelerini kullandı.

500 TL'LIK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Piyasada sıklıkla dile getirilen 500 TL'lik banknot basımına ilişkin de konuşan Erkan, “Bu kapsamda 500 TL banknotun da çıkarılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Para politikasındaki sıkılaştırma adımları ile emisyon hacmi son dönemde azalmıştır. Ve emisyon hacmi tahminlerin altında kalmıştır” şeklinde konuştu.


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