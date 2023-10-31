Resmi Gazete'de yayımlandı: 100. yıla özel madeni para basıldı
Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet 5 TL değerinde madeni hatıra paralarının basıldığı ve tedavüle verildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.
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