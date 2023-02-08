Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Borsa İstanbul günler sonra işleme kapatıldı

Borsa İstanbul, depremden günler sonra işleme kapatıldı. BIST'ten yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:12
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Borsa İstanbul günler sonra işleme kapatıldı
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Borsa İstanbul'da bugün iki kez "devre kesici" devreye girmişti.

BIST-100 Endeksi borsa kapandığında yüzde 7,09 düşüşle 4.186,01 puanda bulunuyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan büyük depremlerin ardından borsada işlemlerin devam etmesi tepkilere neden olmuştu. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da işlemlerin durdurulmasının yeterli olmadığını, deprem sonrası yapılan tüm işlemlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.


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