Kahramanmaraş Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu: İhracatçıyı üzmezseniz ihracat çok hızlı artar

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, döviz kurlarının stabil olmasını istediklerini, aşağı da yukarı da gitse insanları rahatsız ettiğini belirterek “Üç yıl sonra dolar ne olacak bilmiyorum, şimdinin borcu yarının çocuklarına kalacak. Herkes dünyanın güvenli olmasını istiyor. Bu olursa yatırımcı da gelir. Büyümek için dışarıdan paranın gelmesi lazım” dedi.

Hem BLC Group’un faaliyetlerini hem de tekstil sektörünün merkezlerinden Kahramanmaraş’taki faaliyetleri anlatmak amacıyla bir toplantı düzenleyen Şahin Balcıoğlu, imalatçılık yapmanın zor olduğunu, mevzuatlarla, bürokratik işlemlerle çok oyalandıklarını dile getirdi.

“Aman ha ihracatçıyı üzmeyin. Şununla bununla oyalanmasak ihracat çok daha hızlı artacak” diye konuşan Balcıoğlu, yatırım için Kahramanmaraş dışında başka illere gitmek istemediklerini anlatarak şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’ta yeni yatırım için bir saksılık yer dahi kalmadı. Önümüze mevzuat engeli çıkıyor. Bütün ekonomi burada. Bir cıvata için bir gün fabrikanın durması üç gün çalışılmayacak anlamına geliyor. İşletmenin bir kısmı bir yerde bir kısmı başka yerde olsun istemiyoruz. Zaman zaman yer bulamadığım için buradan gitmek istiyorum, kırılıyorum.”