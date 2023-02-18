Kahramanmaraş Valiliği'nden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:40
Kahramanmaraş Valiliği'nden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl içi ve il dışı ev eşyası taşımlarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Kahramanmaraş Valiliği kahramanmaraş rayiç bedel ev eşyası

İlgili Haberler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama
Rus bilim insanından Kahramanmaraş iddiası: 'Deprem öncesi fay bölgesinde ani hava değişiklikleri tespit edildi...'

Rus bilim insanından Kahramanmaraş iddiası: 'Deprem öncesi fay bölgesinde ani hava değişiklikleri tespit edildi...'

En Çok Okunan Haberler