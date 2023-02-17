Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 21:39

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:21

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremde can kaybı sayısı artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Kahramanmaraş olan Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yıkıma neden olan depremlerde toplam 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."