Kahve fiyatlarında zirve: Rekor artış

Kahve fiyatları 2021'de yüzde 76,30 yükselerek yılı 2010'dan bu yana en büyük fiyat artışıyla kapattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:13
Kahve fiyatlarında zirve: Rekor artış
Abone Ol google-news

Kahve fiyatları 2021’de son 11 yıldaki en büyük yükselişini kaydetti. Gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2,25 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya’da olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarını artırdı. Bloomberg'in aktardığına göre navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler