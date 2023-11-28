Kahve tutkunlarını üzecek haber! Zam geliyor...

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:41

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:41

Soğuk kış günlerinin kendini iyiden iyiye hissettiği şu günlerde sıcak birşeyler içmenin maliyeti giderek artıyor.

Tarımsal emtia piyasalarında hem jeopolitik gerginlik hem de kuraklığın etkisiyle fiyatlarda yukarı yönlü baskı hissedilirken, bu ay fiyatlarda en büyük hareketlik kahve, kakao ve çayda yaşandı.

1 AYDA YÜZDE 10'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, yurtdışı piyasalarda bu üç emtianın fiyatı da son 1 ayda yüzde 10’dan fazla yükseldi.

Arabica kahve vadeli işlemleri, en büyük üretici Brezilya’daki kuraklık ve aşırı sıcaklığın gelecekteki kahve rekoltelerine ilişkin endişeleri artırmasıyla 5 ayın en yüksek seviyesine yakın bulunuyor.

ICE’de fiyatlar pound başına 1.79 dolar civarında seyrediyor.

2 DOLARI AŞABİLİR

Brezilya’da Somar Meteorologia, ülkenin Arabica mahsulünün yüzde 30’unu oluşturan Mina Gerais bölgesinin geçen hafta tarihsel ortalamanın sadece yüzde yüzde 12’si kadar yağış aldığını bildirerek kuraklık endişelerini güçlendirdi.

Ayrıca, bu ayın ortalarında 290 bin torbayla 24 yılın en düşük seviyesine ulaşan ICE Arabica kahvesi stoklarındaki düşüş de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Fiyatlardaki artışın sürmesi beklenirken 2 doları aşabiliceği kaydediliyor.

Trading Economics’in küresel makro modelleme ve analistlerin beklentilerine göre yaptığı hesaplamaya göre kahve fiyatlarının bu çeyreğin sonunda 183.94 doları/pound eviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

İleriye dönük olarak ise 12 ay içinde fiyatların yeniden 200.77 seviyesinde işlem göreceği tahmin ediliyor.