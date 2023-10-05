Türk kahvesi yarışı kaybetti: Filtre kahve en çok tüketilen kahve çeşidi oldu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:50

Kahve içen tüketicilerin, en çok hangi kahveyi tercih ettiğini araştıran Areda Piar araştırma şirketi, ‘Benim Markam’ modeli ile kahve tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu. Bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre kahveseverlerin yüzde 54,3’ü filtre kahve, yüzde 45,7'si Türk kahvesini tüketiyor.

Areda Piar'ın araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 55,6'sı günde 1-2 bardak kahve tüketiyor. Yüzde 29,2'si ise günde 3-4 bardak kahve içiyor. Yüzde 7'si günde 5 bardaktan fazla kahve tüketirken, yüzde 4,4'ü günde 6 bardak ve üzeri kahve içiyor. Tüketicilerin yüzde 3,8'i ise hiç kahve içmiyor.

TÜKETİCİLERİN ÇOĞUNLUĞU ZAMAN DİLİMİ AYIRMADAN KAHVE TÜKETİYOR

Tüketim miktarı değişkenlik gösteren kahvenin günün hangi zaman diliminde daha çok tüketildiği de merak konusu. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 59,3’ü bir zaman dilimi ayrımına girmeden günün herhangi bir saatinde kahve içtiğini belirtiyor. Diğer kahve tüketicileri ise yüzde 21,8 ile kahvaltıdan sonra, yüzde 11,9 ile kahvaltı öncesi ve yüzde 7 ile akşam saatlerini tercih ettiğini belirtiyor.

FİLTRE KAHVE BİRİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 62’si kahvesini evde içerken, yüzde 38’i dışarıda içmeyi tercih ediyor. Kahvesini dışarıda içenlerin tercihlerinde ise yüzde 26,8’i Filtre Kahve birinci sırada yer alıyor. Yüzde 20 ile Latte ikinci, yüzde 18,9 ile Americano üçüncü, yüzde 18,5 ile Türk Kahvesi dördüncü, yüzde 5,1 ile Macchiato beşinci sırada. Araştırmaya katılan tüketicilerin 10,8’i ise diğer seçeneğinde bir araya gelmiş durumda. Yaz mevsiminde ise tüketicilerin yüzde 60,9’u soğuk, yüzde 39,1’i sıcak kahveyi tercih ediyor.

EN ÇOK ELEKTRONİK MAKİNE İLE KAHVE DEMLENİYOR

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 54,3’ü filtre kahvenin, yüzde 45,7’si Türk kahvesinin tarafını tutuyor. Kahveyi tüketicilerin yüzde 44,8’i elektronik makine, yüzde 35,4’ü French Press, yüzde 5,9’u V60, yüzde 4,6’sı Mocha Pot ile demlediğini belirtiyor. Yüzde 9,2’si ise diğer seçeneğinde bir araya geliyor.

KEYİF İLE BAĞDAŞTIRILAN KAHVE: TÜRK KAHVESİ

Araştırmaya göre Yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasına rağmen keyif denilince tüketicilerin aklına yüzde 39,1 ile Türk Kahvesi geliyor. Keyif ile bağdaştırılan diğer kahve çeşitleri sırasıyla; Filtre kahve yüzde 13,3, Latte yüzde 10,9, Americano yüzde 5,4, Mocha yüzde 5,4, Espresso yüzde 3,9, Cappuccino yüzde 2,8, Sütlü kahve yüzde 2,0, Macchiato yüzde 1,3, Soğuk kahve yüzde 1,3, Cold brew yüzde 1,1.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 36,5'İ İSE KAHVEYİ CEZVEDE PİŞİRİYOR

Elektrikli kahve makinesi geleneksel cezvede pişirilen kahveye göre daha pratik ve kolay olsa da en iyi Türk kahvesinin cezvede pişirilerek elde edildiğini düşünenler de az değil. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 63,5'i Türk kahvesini mutfakların vazgeçilmez aletlerinden biri haline gelen elektrikli Türk kahve makinesiyle, yüzde 36,5'i ise geleneksel cezvede pişiriyor.

ARAŞTIRMA METODU

Areda Piar tarafından 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahve araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.