Kahvenin raf fiyatında 1 ayda yüzde 18'lik artış!
REM People’ın 2 bin 500 ulusal zincir marketin kahve fiyatlarını incelediği ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’na göre, kahvenin raf fiyatı Mart-Nisan 2022 döneminde yüzde 18 arttı.
REM People, yapay zekayla gerçekleştirdiği görüntü tanıma teknolojisiyle ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
Dünya gazetesinin haberine göre araştırmada, 2 bin 500 ulusal zincir marketin kahve raflarını incelenirken, 1000 metrekare üzeri süpermarketlerde kahveye 2 ünite ve 16 raf ayrıldı.
Metrekare bazında farklılaşmakla birlikte tüm ulusal zincir marketlerinin yüzde 35’lik kısmını kaplayan verilerde 14 farklı marka, 72 farklı SKU (stok kodu) ve toplamda 200’e yakın önyüz bulunduğu ortaya çıktı.
Araştırma, raflarda ortalama olarak her bir üründen 3 adet bulunduğunu da gösterdi. Ürün bulunurlukları, segment, marka ve format bazlı alışverişçi ihtiyaçlarına bağlı olarak değişirken; hazır kahve, Türk kahvesi, çekirdek kahve ve kapsül kahvelerin yer aldığı raflarda ayrıca soğuk kahve, çocuk toz içecekleri, oralet, dibek ve menengiç kahveleri ile filtre kahve kağıtlarına yer verildi.
Araştırmaya göre, kahvenin raf fiyatında Mart-Nisan 2022 döneminde yüzde 18’lik artış yaşandı. Nisan ayının ilk günü yapılan ölçümlerde kahve rafının bir tur dönmesinin cirosal karşılığı 7,885 TL iken, bugün bu değer 9.326 TL olarak değişti.
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