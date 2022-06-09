Kahveci esnafı zorda: Maliyetler bir yılda üç kattan fazla arttı
Maliyetlerin artmasına rağmen satış fiyatlarına yansıtamadığını belirten kahveci esnafı, zamlara yetişemiyor.
Elektrikten çaya, şekerden züccaciyeye art arda gelen zamlar kahveci esnafını da yıldırdı. Maliyetlerinin bir yılda üç kattan fazla arttığını ancak bunu satış fiyatına tam yansıtamadığını belirten esnaf, “İşimiz zor” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP’nin 51 ilde yaptığı ziyaretler kapsamında gittiği Çanakkale’de, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın sorunlarını dinledi. Kahveci esnafı, “Zamlara yetişemiyoruz artık. Üç yıldır esnaflık yapıyorum ama fiyatların bir yılda iki defa değiştiğimi ilk defa bu sene görüyorum. Normalde bir yılbaşında tarife olur bütün yıl onunla giderdi. Şimdi altı ayda bir hatta iki defa değişiyor. Geçen yıl nisanda çay 36 liraydı, bu sene 150 lira. Geçen yıl 4 kiloluk şeker 46-47 liraydı, bu yıl 150 lira” dedi.
Video Haberler
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- Yeni bir açılım mı?
- Erdoğan'dan AKP'li vekillere uyarı
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- AKP'li belediyeden sabah operasyonu
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi