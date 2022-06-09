Kahveci esnafı zorda: Maliyetler bir yılda üç kattan fazla arttı

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Elektrikten çaya, şekerden züccaciyeye art arda gelen zamlar kahveci esnafını da yıldırdı. Maliyetlerinin bir yılda üç kattan fazla arttığını ancak bunu satış fiyatına tam yansıtamadığını belirten esnaf, “İşimiz zor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP’nin 51 ilde yaptığı ziyaretler kapsamında gittiği Çanakkale’de, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın sorunlarını dinledi. Kahveci esnafı, “Zamlara yetişemiyoruz artık. Üç yıldır esnaflık yapıyorum ama fiyatların bir yılda iki defa değiştiğimi ilk defa bu sene görüyorum. Normalde bir yılbaşında tarife olur bütün yıl onunla giderdi. Şimdi altı ayda bir hatta iki defa değişiyor. Geçen yıl nisanda çay 36 liraydı, bu sene 150 lira. Geçen yıl 4 kiloluk şeker 46-47 liraydı, bu yıl 150 lira” dedi.