Kamp hayatında yeni dönem: Vanliferoad web sitesini geliştirdi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:07

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:56

Kamp hayatı için Vanliferoad mobil uygulama ile web sitesi geliştirildi.

Vanliferoad yazılım ekibi tarafından filtrelenip süzülerek bir data haline getirilmiş kamp, karavan, servis alanı, doğal park, tiny house gibi alanların ayrıntılarını ve lokasyonlarını içeriyor.

Uygulama; çevrenizdeki karavan kamp alanlarını, gidilebilecek destinasyondaki kamp alanlarını keşfetmek ve fikir almak için kullanılabiliyor.

Uygulama; çevrenizdeki karavan kamp alanlarını, gidilebilecek destinasyondaki kamp alanlarını keşfetmek ve fikir almak için kullanılabiliyor.

Önceden tanımlanmış kamp alanları üzerinde değişiklik yapılıp, yeni görsel, özellik eklenebiliyor, bu kamp alanı için yeni yorum yazılabiliyor ve yazılmış yorumlara soru sorulabiliyor.

Uygulama ve web sitesi üzerinden, ikinci el ve sıfır karavan satın alınıp satılabiliyor.

VANLİFEROAD UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Sisteme kayıtlı diğer kampçılar ve profesyoneller ile online yazışabilir, soru sorabilirsiniz. Bu şekilde sizden önce gitmeyi düşündüğünüz kamp alanını kullanmış, diğer kullanıcılara birebir gerçek zamanlı danışabilirsiniz.

Sosyal medya alanında gezi fotoğraflarınızı ve videolarınızı diğer kullanıcılar ile paylaşıp, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Paylaşımla takipçi sayınızı arttırıp fenomen dahi olabilirsiniz.

Takipçileriniz ve dostlarınız ile sistem üzerinden anlık konum paylaşarak gezinizi onlarla paylaşabilir veya daha rahat buluşup aynı noktada tatilinize birlikte devam edebilirsiniz.

İlanlar bölümü ile karavan veya ekipmanlarınızı çok hızlı satıp, ihtiyacınız olan karavan veya ekipmana çok hızlı ulaşabilirsiniz.

Yine ilanlar bölümünden hayalinizdeki karavanı kiralayabilir, fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Servisler bölümünden, karavan imalat, yedek parça, işçilik hizmetlerinin tamamına Vanliferoad’ a özel fiyatlar ve onaylı firmalar üzerinden rahatça ulaşabilişiniz. Bu firmalar hakkında önceden yapılmış yorumları okuyabilir, üretim foto galerilerinden işlerini inceleyebilirsiniz.