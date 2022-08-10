Kamu bankaları ile reel sektörden 'finansman' zirvesi
Kamu bankaları genel müdürleri, saat 14.30'da reel sektör temsilcileri ile bir araya gelecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıda finansmana erişim konusu ele alınacak.
Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, 14.30'da planlanan toplantı, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.
TOBB yarın kamu bankaları ile bir toplantı yapılacağı bilgisini teyit etti.
"STOKÇULUKLA İLGİLİ SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"
Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin %40'ı aştığı eleştirilerini yapmış, TCMB Başkanı ise sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.
Ardından TOBB'da bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, "stokçulukla" ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen haftaki toplantıda, Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30-50 arasında faiz uyguladığını, bazılarının da hiç kredi vermediğini söylemişti.
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